رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون للتعامل مع طالبان إذا اقتضت الحاجة

في تصريحات جديدة من بريطانيا بشأن حركة طالبان قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل مع حركة طالبان إذا اقتضت الحاجة بعد سيطرتها على أفغانستان.

ودافع جونوسن عن وزير خارجيته الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب تعامله مع الوضع.

وأكد في حديثه لوسائل الإعلام: “ما أريده هو طمأنة الناس على أن جهودنا السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل في أفغانستان ستستمر وبالطبع إذا اقتضت الحاجة العمل مع طالبان”.

وحول سؤاله : إذا كان لا يزال لديه ثقة في وزير الخارجية دومينيك راب الذي يواجه دعوات بالاستقالة من معارضين بسبب رد فعله على الأزمة قال جونسون “بكل تأكيد”.