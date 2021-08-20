رسمياً.. ريال مدريد يجدد عقد بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، تجديد عقد المهاجم الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما، لمدة موسم إضافي، بعد جولات من المفاوضات المستمرة بين الطرفين، منذ بداية الانتقالات.

كان عقد كريم بنزيما الماضي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع ريال مدريد للإصرار على تجديده حتى لا يتكرر سيناريو رحيل سيرجيو راموس مجاناً بنهاية العقد.

وبالفعل تمكن “الملكي” من التوصل لاتفاق مع بنزيما، من أجل تجديد عقده حتى عام 2023، مع حصوله على نفس الراتب الذي يحصده في الوقت الحالي.

وحاول نادي ريال مدريد تمديد العقد حتى عام 2024، بحسب التقارير الصحافية المختلفة، لكن بنزيما تمسك بتمديد العقد لمدة موسم واحد فقط، مع تقييم دوره داخل الفريق في الموسم المقبل.