حزب الله يزرع الحشيش في دير الزور السورية

ذكرت تقارير سورية أن مليشيا حزب الله المتواجدة في سوريا، تقوم بزراعة نبات القنب ( الحشيش) بكميات كبيرة -أكثر من 70 دونماً- وذلك في منطقة المزارع على أطراف مدينة الميادين.

وبحسب التقارير فإن المعلومات تفيد أن المسؤول المباشر عن عملية الزراعة يدعى (حسام جديد) وهو قيادي في حزب الله من الجنسية اللبنانية.

وأفدت أنه أوعز إلى بلدية الميادين بتركيب مضخة كبيرة على نهر الفرات لضخ المياه إلى هذا المشروع بشكل خاص، كون المنطقة متطرفة ولا تصلها المياه.

ومن المرجح أن يتم تهريب هذا المحصول الذي شارف على الحصاد إلى العراق، وذلك لقرب الموقع من الحدود العراقية.