المملكة تستحوذ على حصة في شركة باجاني لصناعة السيارات الفاخرة

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وافق على شراء حصة أقلية في شركة صناعة السيارات الإيطالية أورتشيو باجاني.

وأضافت الوكالة أن هذا يعتبر أحدث مؤشر على اهتمام المملكة المتزايد بصناعة السيارات.

وأوضحت أن هذا الاستثمار من قبل صندوق الاستثمارات العامة، يعد جزءاً من شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الشركة الإيطالية، منوهة أن عائلة باجاني ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على الشركة، مع انضمام صندوق الاستثمارات العامة إلى مساهمي الأقلية الإيطاليين نيكولا فولبي وإيميليو بتروني.

وكانت بلومبرغ أفادت في أبريل الماضي، بأن صندوق الاستثمارات العامة قد عين شركات استشارية، لدراسة إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشارت حينها إلى أن الصندوق كان نشطًا في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث استحوذ على حصة صغيرة في شركة تسلا عام 2018، واستثمر لاحقًا في شركة لوسيد.

يذكر أن باجاني، التي يقع مقرها بالقرب من مودينا في شمال إيطاليا، تأسست على يد رجل الأعمال الإيطالي الأرجنتيني أوراتشيو باجاني في عام 1992.