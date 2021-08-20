وقّعت المملكة اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
ووقّع عن المملكة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.
وأكّد السفيران، بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، دعماً لقضايا الأمن والسلم الدوليين، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدين في توطيد أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيداً لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.
حضر مراسم التوقيع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من قسم الترشيحات خالد فلمبان.
اتفاقية دبلوماسية بين المملكة وليسوتو لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين
وقّعت المملكة اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.