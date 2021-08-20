المتحور_دلتا يرعب #آبل ويؤجل عودة موظفيها لمكاتبهم إلى يناير 2022

سترفع شركة أبل، التي تواجه الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا، من وتيرة إجراء اختبارات الفيروس لموظفيها في مقرات الشركة أو مراكزها للتجزئة، وقد عكست مسارها في إعادة العمل من المكاتب وداخل المتاجر في الولايات المتحدة هذا الشهر.

أكدت CNBC أن موظفي شركة آبل لن يعودوا إلى المكتب حتى يناير، وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأخبرت الشركة الموظفين بأنها تواصل مراقبة حالة فيروس كورونا وستمنحهم إشعارًا قبل شهر على الأقل قبل أن يُطلب منهم العودة إلى المكتب.

وينطبق التأخير على جميع موظفي الشركات على مستوى العالم، في حين ستظل مكاتب ومتاجر Apple مفتوحة.

ويأتي القرار في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.