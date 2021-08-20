قيادي إسلامي شهير لمستشار مرسي: سبب سقوطه اختيار أمثالك

اشتعلت معركة بين المستشار الإعلامي للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأحد قيادات الجماعة الإسلامية المقيمة في تركيا.

وكان القيادي بالجماعة الإسلامية سمير العركي قد وجّه اتهاما لجماعة الإخوان وأنهم في أفغانستان لم يتصدروا لسبب بسيط أنهم كانوا جزءا من النظام الذي أسسه الاحتلال ولم يقودوا النضال ضد المستعمر الغربي ولم يشاركوا فيه وليس للأسباب المذكورة.

اتهام العركي دفع مستشار مرسي الإعلامي “أحمد عبد العزيز”K بتوجيه عده أسئلة للعركي قائلا :”

1-ما اسم المراقب العام للإخوان المسلمين الأفغان؟

2- اذكر ثلاثة أسماء من الإخوان الأفغان الذين شاركوا في النظام الذي أسسه الأمريكان، على أنقاض طالبان الأولى!

3- هات تصريحا واحدا لمسؤول إخواني أفغاني، يشيد فيه بالاحتلال، أو يُفهم منه ذلك!

4- أثبت علاقة أي اسم ستذكره بالإخوان!

من جهته أجابه القيادي المعارض قائلا : هل تنكر وجود الجمعيات الإخوانية التي كانت تعمل في كابل تحت سمع وبصر الاحتلال الأمريكي وفي مقدمتها جمعية الإصلاح إضافة إلى قنوات ومنصات إعلامية مثل قناة الإصلاح أليست تابعة للإخوان؟ ناهيك عن جمعيات المساعدات هل تنكرها أم لا تعرفها؟

كما طلب مستشار مرسي من القيادي بالجماعة الإسلامية أن يجيب على أسئلته ، قائلا : ” أجب عن أسئلتي، إن استطعت، أو اسكت خيرا لك، فكم يسوؤني أن تظهر أمام المتابعين بمظهر المدلس الحاقد، الخائن لأمانة الكلمة، وأنت الصحفي”.

فيما وجه له القيادي المقيم بتركيا ردا صادما بالقول :” صدقني الأفضل أن تسكت أنت وبلاش تدليس على الناس وأنت تعلم أنني أتحدث الصدق لكن تعصبك الأعمى للتنظيم تجعلك تتجاوز عن الحقائق لقد خنت وتنظيمك الأمانة وفرطتم في الأمانة والآن عرفت لماذا فشل مرسي؟ لأنه اتخذ أمثالك مستشارين”.