تاركة الآلاف بمطار كابل.. طائرة بريطانية تحمل زوجة مسؤول بمؤسسة خيرية

تسببت صورة الطائرة البريطانية التي أقلعت من مطار كابل “شبه فارغة”، في جدل واسع في بريطانيا.

وذكرت صحيفة تلغراف، أن المسؤول السابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية بول فارثينج، نشر صورة لطائرة إجلاء بريطانية أقلعت من العاصمة الأفغانية كابل شبه فارغة بعد أن أقلّت زوجته، محذراً من التخلي عن الشعب الأفغاني.

ووصف فاثينغ – الذي يعمل حالياً كمدير لمؤسسة خيرية في أفغانستان – الصورة بأنها فاضحة، قائلا: «الآلاف ينتظرون خارج مطار كابول يتم سحقهم لأنهم لا يستطيعون الدخول، للأسف سيترك الناس وراءهم عندما تنتهي هذه المهمة».

وأكد أنه قرر هو وزوجته التوجه إلى مطار كابول ليلاً، لتجنب آلاف الأشخاص الذين ينزلون إلى المطار كل يوم.

يأتي هذا في الوقت الذي يكافح فيه الآلاف من الأفغان المحتشدين في مطار كابل، للهروب من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بشكل مفاجئ.

وكان مطار كابل قد شهد حالة من الفوضى خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أظهرت مقاطع فيديو صادمة عدد من المواطنين الأفغان وهم يسقطون من طائرة أميركية أثناء إقلاعها من مطار كابل.