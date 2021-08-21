أكثر من 2 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم خدماتها التشخيصية من خلال الفحوصات المخبرية والتي بلغت 2,355,078 فحصاً مخبرياً خلال النصف الاول لعام 2021م.

حيث استقبلت بنوك الدم 3,671 متبرعاً ومتبرعة فيما بلغ عدد الفحص ما قبل الزواج 1820 فحص شملت كل من الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم و الهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة وبنك الدم والفحوصات المناعية.

وتم تقديم كافة الخدمات الطبية للمستفيدين من خلال الفحوصات المخبرية والبرامج التثقيفية سعيا لتوعيتهم ومدى معرفتهم عن هذه الفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها.

بالإضافة إلى تقديم برنامج التثقيف والتوعية للمقبلين على الزواج من خلال عيادة المشورة التي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف والتي تتجاوز 4 جلسات بهدف إعطائهم المشورة الطبية.

ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، إضافة الى إعطاء التطعيمات الثلاثي الفيروسي الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف لجميع المقبلات على فحص الزواج .

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية لكافة أفراد المجتمع.