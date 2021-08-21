إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 210.45 ‬مليون

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 210.45 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4 ملايين و584020.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

روسيا تسجل 21000 إصابة جديدة بكورونا و797 وفاة

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 21000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و797 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم أن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 6726523 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 175282 وفاة، مشيرًا إلى شفاء 20647 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 6004052 حالة.

تسجيل 34457 إصابة جديدة بكورونا و375 وفاة في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 34457 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و375 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.393.286 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 433.964 حالة وفاة .

ألمانيا تسجل 8092 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت تسجيل ألمانيا أمس 8092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 861147 .

وأشارت البيانات كذلك إلى تسجيل البلاد 17 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 91973.