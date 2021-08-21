الإيراني: مَقتل خبير إيراني و9 آخرين في جبهة صرواح بمأرب

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مَقتل أحد الخبراء الإيرانيين ومعه 9 آخرون في غارة جوية نفذها تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال الإرياني، إن الخبير الإيراني يدعى حيدر سيرجان، ومن الذين قُِتلوا معه موسى القحازي، وأحمد السحاري، وإنهم كانوا ينتحلون رتبة عقيد، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤكد حجم ومستوى الانخراط الإيراني، ودور إيران المزعزع لأمن واستقرار اليمن.

وأوضح أن الخبير سيرجان يعمل في مجال التدريب والتأهيل (تخصص مشاة ومشاة جبلية)، وهو خبير في إعداد الخطط التكتيكية القتالية، وقد عمل خبيراً في جبهات الساحل الغربي حتى 5 يونيو الماضي، وتم إرساله إلى جبهات مأرب في 7 يونيو للعمل كبديل عن الصريع من حزب الله اللبناني مصطفى الغراوي.

وأضاف أن إرسال إيران مئات الخبراء من الحرس الثوري، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب مختلف أنواع الأسِلحة ومنها الصوارِيخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ يؤكد أن المعركة هي امتداد للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة وترسيخ نفوذها.

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدَم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.