فلكية_جدة : «مثلث سماوي » يزين السماء الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أنه سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 21 اغسطس 2021، وحلول ظلمة الليل انتظام القمر الاحدب المتزايد مثلث سماوي مع مع كوكبي المشتري زحل باتجاه الافق الجنوبي وهي فرصة للتصوير.

المشتري أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

اما كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافته ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه .

وخلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح اقرب للمشتري نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.