باهظ الثمن.. بريطانيا تعتمد أحد العقاقير استخدمه “ترامب” في علاجه من كورونا

اعتمدت بريطانيا أحد العقاقير باهظ الثمن، والذي اسُتخدم لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من كورونا .

ووافقت السلطات الصحية البريطانية على استخدام عقار جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا باستخدام، زوجين من الجينات المصنعة معملياً لمهاجمة الفيروس.

وبحسب ما تم تداوله فإن عقار “رونابريف”، أظهر قدرات جيدة على منع العدوى، وتقليل الحاجة لدخول المرضى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان العقار ضمن مجموعة من العقاقير التجريبية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد إصابته بالعدوى، العام السابق.

كما أن كلفة العقار مرتفعة لذلك من المحتمل قصر استخدامه على الحالات شديدة الخطورة.