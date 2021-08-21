الفوضى مستمرة بمطار كابل.. تجمع الآلاف للفوز بمقعد على طائرات الإجلاء

لا تزال وتيرة الأحداث في أفغانستان بعد دخول حركة طالبان للعاصمة كابل، سريعة ومتلاحقة، خاصة ما يعيشه مطار كابل من عمليات إجلاء واسعة، حيث تحوّل إلى ساحة من أخطر ساحات الأحداث في أفغانستان.

آخر تطورات المشهد في أفغانستان، خاصة ما يدور في مطار كابل ومحيطه، فقد نصحت الولايات المتحدة رعاياها الابتعاد عن بوابات مطار كابل، مع سعي حشود للتوجه إلى المطار.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد صرحت أننا لا نستبعد احتمال خروج القوات الأميركية إلى محيط مطار كابل لنقل الأشخاص.

كما أعلن الجيش الأميركي أنه تم إجلاء 2500 مدني أميركي من كابل حتى الآن.

بينما أكدت حركة طالبان أنها تهدف لتوفير خروج سلس بمطار كابل في الساعات المقبلة.

وأعلنت عن فتح ممر للراغبين بالخروج من كابل ضروري، منوهة أن الآلاف من القوات الغربية موجودة في مطار كابل تحت حمايتنا.

يأتي هذا في الوقت الذي وثقت فيه مقاطع فيديو تم تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، استمرار مشاهد الفوضى في مطار كابول وسط تكدس آلاف الأفغان للفوز بمقعد على طائرات الإجلاء.

يذكر أن الفوضى مستمرة أمام مطار كابل لليوم السادس على التوالي، ما تسبب في حالة من الفوضى، ومقتل عدد من الأشخاص، وذلك بعد تجمهر آلاف الأفغان في مسعى للخروج من البلاد إثر دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة.

وكان مسؤول أمريكي قد أفاد بأن قوات أمريكية أطلقت النار في الهواء بالمطار لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات.