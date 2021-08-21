أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من حرس الحدود بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قطاع غزة.

وأظهرت صور تم تداولها على حسابات لنشطاء فلسطينيين أنه تم إطلاق النار من مسافة صفر على قناص إسرائيلي في حدود غزّة.

وبحسب ما تم تداوله فإن الشاب الفلسطيني تقدم نحو نافذة صغيرة في الجدار كان يستخدمها جندي إسرائيلي في قنص المتظاهرين قرب حدود قطاع غزة وسدد له رصاصة في الرأس.

يذكر أن القناص الإسرائيلي كان يستهدف المتظاهرين الفلسطينيين قرب حدود قطاع غزة مساء اليوم، حيث باغته شاب فلسطيني وأطلق الرصاص نحو رأسه وهو الآن في حالة حرجة.