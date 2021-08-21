الحوثي يطرد عائلات 150 أكاديميا بجامعة صنعاء واستبدالهم بقيادات من المليشيا

نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قامت بطرد عائلات نحو 150 أكاديميا من السكن الخاص في جامعة صنعاء.

وبحسب المصادر قامت المليشيا، بتسليم مساكنهم المسلوبة لعناصر وقيادات تابعة لها.

وفي تفاصيل الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والأكاديميين خاصة، فقد أنذرت المليشيا دفعة جديدة من عائلات الأكاديميين بإخلاء مساكنهم في الجامعة، وهي عائلات توفي معيلوها الذين كانوا يعملون في الجامعة بذريعة أن بقاءهم مخالف لقرارات حكومة الانقلاب ويخالف اللوائح الخاصة بالجامعة.

يذكر أن المليشيا قامت قبل أيام بطرد 20 أكاديمياً مع عائلاتهم وأطفالهم من السكن الجامعي بصورة تعسفية وإحلال عناصر حوثيين بدلاً عنهم، حيث أرسلت عربات مسلحة لاقتحام الحرم الجامعي والمساكن المخصصة لهيئة التدريس في الجامعة.

وكشفت المصادر أن المليشيا منحت أكاديميين آخرين مهلة 4 أيام لمغادرة شقق السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس، مع عوائلهم، بينما لا تزال عشرات العائلات الأخرى مهددة بالطرد الحوثي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن المليشيا في مطلع الشهر الماضي، قامت أيضا بطرد نحو 40 أكاديمياً مع عائلاتهم من السكن الجامعي بشكل تعسفي، ليرتفع إجمالي حالات الطرد بحق الأكاديميين مع عائلاتهم من السكن الجامعي في صنعاء إلى نحو 150 حالة طرد منذ بداية العام 2021 .