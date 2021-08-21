الرجاء المغربي بطلاً للعرب بعد فوزه على #الاتحاد بركلات الترجيح #نهايي_البطوله_العربيه #الاتحاد_الرجاء

حصد الرجاء المغربي لقب البطولة العربية للأندية بعد فوزه على نادي الاتحاد السعودي بركلات الترجيح.

نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتقدم برونو هنريكي لصالح الاتحاد في الدقيقة 4، بعد استغلال كرة عرضية من إيجور كورنادو أثناء تنفيذ ركلة حرة، ليودع الكرة برأسية في الزاوية اليمنى.

وتعادل إلياس حداد لصالح الرجاء في الدقيقة 5، وتمكن محمود بنحليب من تسجيل الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 14.

واستطاع زكريا الوردي أن يسجل الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة 37.