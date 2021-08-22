طائرات إسرائيلية تقصف مواقع حماس في غزة

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أمس السبت، غارات على قطاع غزة بعد تظاهرات حدودية لأول مرة منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019، وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 فلسطينياً وجندي إسرائيلي واحد بجروح.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت موقعي تدريب تابعين لحركة “حماس” في وسط وشمال قطاع غزة سمع على أثرها دوي انفجارات دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحافي أن من بين المصابين 22 طفلاً، فيما وصفت حالة اثنين بأنها خطيرة إحداهما لطفل (13 عاماً) برصاصة في رأسه.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين شبان قرب السياج الأمني شرقي مدينة غزة.

في المقابل أعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة جندي إسرائيلي من وحدة حرس الحدود بجراح حرجة في المواجهات التي دارت مع الشبان الفلسطينيين شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الجيش قرر دفع المزيد من قواته ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في جنوب إسرائيل تحسباً لاحتمال التصعيد في قطاع غزة.