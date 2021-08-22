الأمن_السيبراني: تحذير أمني «عالٍ» في « #Microsoft»

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Microsoft.

وكشف المركز أن شركة Microsoft أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتج التالي “Microsoft Edge (Chromium-based)”، مشيرا إلى أن التهديدات تتمثل تمكن مهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذا التحديث:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30598

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30599

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30601

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30602

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30603

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-