عاجل.. #الغذاء_والدواء توافق على استخدام لقاح “#موديرنا” في الفئة العمرية من 12 – 17 سنة

أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح”موديرنا” (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273) لتشمل الفئات العمرية من 12 – 17 سنة في المملكة، بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر.

وجاء قرار موافقة “الهيئة” على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن لقاح “موديرنا” (Moderna COVID -19 vaccine mRNA- 1273) قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، حيث تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، وتبين من خلال مراجعتها أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها في هذه الفئة العمرية.

يذكر أنَّ لقاح “موديرنا” (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273) تم تسجيله في المملكة بتاريخ 9 يوليو 2021 م للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة او أكبر، وتأتي الموافقة على شمول فئة اليافعين من عمر 12 سنة وأكبر كإحدى الخطوات الهامة في مكافحة جائحة كوفيد19.