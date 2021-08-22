إطلاق 34 قمرا لتوفير إنترنت عالي السرعة حول العالم

أُطلق صاروخ “سويوز” الروسي بإدارة مجموعة “أريان سبيس” الأوروبية محمّلا 34 قمرا اصطناعيا جديدا، للمشغّل البريطاني “وان ويب”.

وتهدف الأقمار الجديدة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

وأقلع الصاروخ بـ”نجاح” عند الساعة 22,13 بتوقيت جرينتش من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.

وهذه العملية الخامسة لإطلاق أقمار اصطناعية تُنفَّذ لحساب “وان ويب” هذه السنة، بعد عملية أولى في الأوّل من تموز/يوليو.

وبات في المجموع 288 قمرا اصطناعيا من هذه الكوكبة في المدار حول الأرض.

وتنوي “وان ويب” التابعة للحكومة البريطانية بالشراكة مع الهندية “بهارتي” تشغيل شبكة إنترنت عالمية بحلول نهاية 2022 تقوم على 650 قمرا اصطناعيا.

وبمقتضى عقد مع الأوروبية “أريان سبيس” تمّ تأكيده في سبتمبر/أيلول 2020، من المرتقب تنفيذ 16 عملية إطلاق لصاروخ “سويوز” بين كانون الأول/ديسمبر 2020 وأواخر 2022 لبسط الشبكة كاملة.

وكثيرة هي المشاريع الجارية لتوفير الإنترنت على صعيد العالم بواسطة شبكات من الأقمار الاصطناعية.

وقد سبق لشركة “سبيس إكس” الفضائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك أن وضعت في المدار أكثر من 1500 قمر اصطناعي لهذا الغرض في سياق شبكة “ستارلينك”.

وللأمريكي جيف بيزوس، مؤسس “أمازون”، أيضا مشروع مماثل يحمل اسم “كويبر”.