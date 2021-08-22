خسائر #النفط الأسبوعية تلقي بظلالها على سوق #الأسهم_السعودية

انخفضت سوق الأسهم السعودية، في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، بضغط هبوط عدة قطاعات، في أول رد فعل على التراجعات التي شهدتها أسعار النفط العالمية.

وسجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية من في أكثر من 9 أشهر بنزولها في جلسة أخرى الجمعة، إذ باع المستثمرون العقود الآجلة تحسبا لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

تكبدت سوق الخام حتى الآن خسائر لـ 7 أيام متتالية بسبب تصاعد وتيرة الإصابة بسلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا، والتي دفعت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم للعودة لقيود السفر.

وهبط مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” بجلسة اليوم بنسبة 0.82% أو 91.4 نقطة إلى 11110.21 نقطة، في أدنى مستوى منذ مطلع أغسطس الحالي.

وبلغ حجم التداولات 55.164 مليون سهم بقيمة 1.851 مليار ريال، عبر تنفيذ 93.029 ألف صفقة.

ورغم تراجعات اليوم إلا أن “تاسي” سجل ارتفاع بنسبة 27.91% أو ما يعادل 2425 نقطة منذ بداية العام الحالي حتى الآن، كما اختبر المؤشر أعلى مستوياته منذ يناير 2008.

وتصدر قطاع المرافق العامة الانخفاضات بنسبة 1.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بـ1.23%، فيما تراجعت البنوك 1.04%، والنقل 1.03%، أما قطاع الطاقة فهبط 0.48%.