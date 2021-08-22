ضبط المعتدي على الممارسين الصحيين بمستشفى النور بمكة وإحالته إلى النيابة العامة

قال المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، إن حادثة الاعتداء بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، السبت 13 / 1 / 1443 هـ، على ممارسين صحيين (طبيبة وطبيب) وهما يؤديان واجبهما ومهام عملهما في خدمة المرضى، وقعت في قسم الطوارئ.

وأضاف أن المعتدي طلب من الطبيبة النظر في ملفه، وعند الاطلاع عليه، أبلغته أنهم بانتظار ظهور نتائج التحاليل، إلا أنه اعتدى عليها، بصفعها على وجهها، وعند حضور طبيب آخر لتهدئة المعتدي، اعتدى عليه أيضا، ما استدعى تدخل أمن المستشفى، ومباشرة الجهات الأمنية للحادثة، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن تجمع مكة المكرمة الصحي، يحرص على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، متابعا: “لن يألو التجمع الصحي جهدا في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى”.

يذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.