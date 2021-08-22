“وقاية”: منع حضور الطالب للمدرسة حال الإصابة حتى يتم التعافي وفق تطبيق “توكلنا”

أوصت هيئة الصحة العامة “وقاية”، الطلاب والطالبات بارتداء الكمامة طيلة اليوم الدراسي وعدم استعارة أي أدوات أخرى.

وقال متحدث “وقاية”، خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا والعودة الحضورية للمدارس، اليوم، إنه سيتم منع حضور الطالب للمدرسة حال الإصابة بكورونا حتى يتم التعافي وفق تطبيق توكلنا.

وأضاف أنه سيتم إيقاف العمل في المقاصف المدرسية، والسماح للمتعهد بالمقصف بالمرور على الطلبة في الفصول لبيع المياه والأطعمة المغلفة.

وأكد أن الدراسة الحضورية للفئة العمرية الأقل من 12 سنة تشترط أن يكون جميع المخالطين في المنزل مكتملي التحصين.