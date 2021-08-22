“الغطاء النباتي” يتبنى مشروعا لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة على البيئة المحلية

يتبنى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروعات متنوعة لمكافحة النباتات الغازية بهدف رصد ومكافحة النباتات الدخيلة والغازية للبيئة المحلية ومعالجة تأثيراتها السلبية على التربة والبيئة الزراعية في المملكة.

وتتضمن المبادرة 4 مشروعات هي مشروع رصد النباتات الدخيلة والغازية بالمناطق البرية والساحلية والمتنزهات الوطنية والغابات الجبلية، ومشروع المكافحة الميكانيكية (الإزالة)، إضافة إلى مشروع المكافحة الكيميائية باستخدام المبيدات المتخصصة، ومشروع إعادة تأهيل واستزراع المواقع الموبوءة واستبدالها بالأنواع المحلية.

ومن أبرز النباتات الدخيلة على البيئة المحلية التي سيتم مكافحتها نباتات التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والإسطواني والهندي، إضافة إلى الأرجيمون والبرسوبس (المسكيت)، واللانتانا والبارثينيوم.

يشار إلى أن مشروع مكافحة النباتات الغازية يتبناه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بإشراف علمي مشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية، والجمعيات البيئية في المملكة.