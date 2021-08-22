ماذا يقدم نظام رصد للمنشآت؟.. “الغذاء والدواء” تجيب

قالت هيئة الغذاء والدواء، إن نظام رصد يقدم خدمات إلكترونية توفر للمنشآت سهولة وصول آمن للملفات المجمعة، ويساهم في تقليل هدر المستحضرات الصيدلانية.

وأضافت أن نظام رصد يقدم أيضا، تحسين إدارة المخزون، وتقليل الهدر ومقاومة التزوير، ودعم تقني لجميع الجهات عن طريق مركز الاتصال، وتقارير دورية لحالة السوق والمبيعات والعرض والطلب، والوصول لتقارير ملخص المخزون وتاريخ العمليات على علبة الدواء وإيقاف الأدوية المسحوبة بشكل تلقائي، ومنصة آمنة لنقل الملفات المجمعة بين الجهات ومزونة في إدارة الحسابات على البوابة.