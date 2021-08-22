رئيس مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي الأردني يستقبل سفير المملكة في مكتبه

‏التقى رئيس مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي الأدني سمو الأمير علي بن نايف في الديوان الملكي الأردني اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء تناول تاريخ العلاقات بين المملكتين الشقيقين ومستقبلها الواعد في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها في المستقبل.