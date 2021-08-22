مقتل قيادي رفيع المستوى من حزب الله في درعا السورية

ذكرت تقارير سورية أن القيادي في حزب الله “عارف الجهماني” قد قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق صيدا-الغارية بريف درعا الشرقي.

وأضافت أن الجهماني يقود مجموعة تابعة للأمن العسكري، ويعتبر أحد أبرز قيادات حزب الله في درعا والمسؤول عن التجنيد في صفوف الحزب.

وأوضحت أنه متورط في عمليات الاغتيال التي تشهدها المنطقة الجنوبية.

وقد تعرض لأكثر من محاولة اغتيال كان آخرها في الثلاثين من أبريل الماضي ، حيث قام مجهولون بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته واثنين من مرافقيه بجروح.