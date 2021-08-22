زعيم مليشيا حزب الله متحديا المجتمع الدولي: سفينة نفط إيرانية ثانية ستصل لبنان

في تحدٍ جديد للمجتمع الدولي والحكومة اللبنانية، قال زعيم مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن سفينة نفط إيرانية ثانية سوف تصل إلى لبنان في الأيام القادمة.

وقد أثار زعيم المليشيا جدلا واسعًا في لبنان، بعد إعلانه عن إبحار سفينة وقود إيرانية وتحذيره من مهاجمتها بقوله : “سنعتبرها أرضا لبنانية”.

ونقلت قناة “المنار” التابعة للمليشيا عن زعيم المليشيا أن “سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام وستلحق بها سفن أخرى”، بحسب مزاعمه.

وأضاف في خطاب التصادمي أننا نقترح على الحكومة إذا قبلتم لدينا شركات لاستخراج النفط والغاز وبيعه.

وتابع قائلا : نحن جاهزون للاستعانة بشركة إيرانية ولديها خبرة كبيرة، بحسب ادعائه.

كما هاجم زعيم المليشيا في خطابه السفيرة الأمريكية في بيروت، قائلا : ” إنها تبيعنا وعودًا”.