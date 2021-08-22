جولات ميدانية لمديري #التعليم للوقوف على جاهزية المدارس للعام الدراسي

تواصل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات استكمال كافة الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي 1443، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، إلى جانب تعزيز أدوار المشرفين والمعلمين؛ للإسهام في إيجاد بيئة مدرسية متكاملة وآمنة.

وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم؛ بدأ مديرو التعليم اليوم زيارات ميدانية للمدارس؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لأعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم، وتوفير كافة المستلزمات لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكاناً ملائماً ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ ولضمان تحقيق جودة المنتجات التعليمية، وتحقيق معايير السلامة والصحة.

وأنهت إدارات التعليم أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية، بالإضافة إلى استلام عدد من المباني التعليمية الجديدة التي سينطلق العمل بها مطلع العام الدراسي، بما فيها مشاريع الطفولة المبكرة الجديدة، ومشاريع وعقود الأمن والسلامة المدرسية، ومشاريع الصالات الرياضية، كما تتابع إدارات التعليم عمليات التعقيم الصحية لكافة المدارس بالمنطقة، والتنسيق بهذا الشأن مع إدارات الصحة المدرسية؛ لصرف المعقمات ووسائل الاحترازات الصحية على المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد.