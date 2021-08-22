أمانة الحدود الشمالية .. فرق تطوعية تتضامن مع حملة التشوه البصري

تضامناً مع حملة معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ، بدأت الفرق التطوعية بمنطقة الحدود الشمالية جهودها تضامناً مع الحملة ، تم من خلالها مباشرة عدد من المرافق العامة وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام ، وتأتي هذه المشاركة للمساهمة في الحد من ظاهرة التشوه البصري بالمنطقة وذلك لتعزيز قيم المحافظة على المكتسبات ورفع الاحساس بالمسئولية الإجتماعية ، مؤكدين حرصهم واهتمامهم على ان تبقى مرافقنا العامة نظيفة