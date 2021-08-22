فتاة الـ “فود ترك” .. أصيبت وتكسرت عربتها .. فأدرك دموعها أمير حائل

في موقف إنساني، تفاعل صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعد، أميرمنطقه ‎حائل مع حادث فتاة تمتلك عربة “فود ترك” بعد اصطدام عربتها مع سيارة فورد، مما سبب لها بعض الكسور و الكدمات .

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا إنسانيا لفتاة تبكي أمام عربة “فود ترك” بعد أن تعرضت لحادث مروري مع سيارة من نوع فورد،ليتعاطف معها الكثيرون، ولم يكتف أمير حائل الإنسان بالتعاطف، لكنه أدرك دموعها على الفور .

وتفاعل الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفتاة مبدين استعدادهم بمساعدتها، بعد دخولها أحد المستشفيات بمدينة حائل، بسبب تعرضها لبعض الكسور والكدمات.

و وجّه صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعد أميرمنطقه ‎حائل بالتواصل مع عائلة الفتاة و الاطمئنان عليها، ومتابعة حالتها وعلاجها.