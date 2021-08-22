مليشيا الحوثي تسطو على 42 مليون ريال يمني لمسافرين بين عدن وتعز

في سلسلة من الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، اعترفت الميليشيا بنهب نحو 42 مليون ريال يمني من مسافرين في الطريق الرابط بين محافظتي عدن وتعز.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للميليشيا فإنها قامت بمصادرة ما أطلقت عليها “وحدة مكافحة التهريب التابعة لقوات النجدة بتعز” 41 مليوناً و669 ألف ريال من العملة المحلية “غير القانونية”.

وقالت إن العملة كانت بحوزة أشخاص قادمين من عدن متجهين لمحافظة تعز.

كما زعم إعلام المليشيا أن مبلغ ستة وثلاثين مليونا، و591 ألف ريال، كان من فئة الألف ريال بترميز “د” محظورة التداول”. بينما 5 ملايين و78 ألف ريال من الطبعات الجديدة.

يذكر أنه منذ نهاية العام 2019 تشن ميليشيا الحوثي حرباً على العملة الوطنية التي طبعت في السنوات الأخيرة بعد أن منعتها في مناطق سيطرتها ، ما تسبب في معاناة اقتصادية فادحة لليمنيين.