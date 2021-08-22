البرلمان الإيراني يضلل الإيرانيين بشأن كورونا

قال رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني وأحد المؤيدين لحظر استيراد اللقاحات: كنا نعتقد بإمكاننا صناعة 7 انواع من اللقاحات ولكن تبين أن الشركات أخطأت في تقديراتها.

جاء هذا في رده على أحد الأسئلة التي وجهت له بأن هذه الشركات كذبت وتساهلكم ومنعكم أدى إلى وفاة مئات الآلاف من الإيرانيين، ، حيث جاء رده على إحدى الصحفيات قائلا :” عادي، حدث خطأ”.

يذكر أن المرشد الإيراني على خامنئي حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، حيث يتعرض الشعب الإيراني الآن إلى موت جماعي، من خلال ارتفاع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل أيضا فإن عددا من المحامين الإيرانيين أرادوا رفع دعاوي قضائية ضد الأشخاص الذين منعوا استيراد اللقاحات، وتسببوا في وفاة مئات الآلاف من الإيرانيين بفيروس كورونا، قد تم اعتقالهم من قبل الإستخبارات الإيرانية.