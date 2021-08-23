ارتفاع ملكية #الأجانب غير المؤسسين في #السوق_السعودي إلى 2.43%

سجلت استثمارات الأجانب غير المؤسسين في السوق السعودي ارتفاعا بنحو 2.43% من إجمالي السوق، خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس 2021، مقارنة ﺑ2.41% بنهاية الأسبوع الذي سبقه.

وجاء ذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 766.7 مليون ريال تمت خلال الأسبوع، لتبلغ قيمة ملكيتهم 235.98 مليار ريال.

وتُعد ملكية الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ أكثر من 20 شهرا، وذلك منذ إدراج شركة أرامكو.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

فيما استقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، خلال نفس الفترة عند 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 49.63 مليار ريال.

وصعدت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال نفس الفترة ﺑ 0.02% لتصل إلى 2.96%، وبلغت قيمتها 288.27 مليار ريال.