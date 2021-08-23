المدرب الوطني حسن خليفه مؤقتا.. والروماني كوزمين كونترا إبرز خيارات الإدارة الاتحادية

قال مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلى، إنه كان يعتزم منحفرصة كاملة، ولكنه أصر على موقفه الذي أعلنه مؤخرا إعلاميا بعدم حاجته لمهاجم رغم علمه بعزم إلادارة على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز خلال الايام المقبلة.

وقرر النادي في بيان له ، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فابيو كاريلي، وتكليف المدرب الوطني الكابتن حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنيا، على ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب التي تختلف بين الحين والاخر وعدم استقراره على استراتيجيه معينة مما أثر على مسيرة الفريق في المنافسة خلال المرحلة الماضي،

وأشارت إلادارة أن تلك القرارات جاءت حرصا على مصلحة نادي الاتحاد وإسعاد جماهيره الوفية مهما كانت صوبة القرارات وتبعاتها، في ظل التغير الكبير في منهجية ورؤية الدرب البرازيلي فابيو كاريلي على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشتهه وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية وما يحتاجه الفريق فعليا للمنافسة الحقيقية على البطولات .

ويعد اختيار المدرب الروماني كوزمين كونترا ابرز خيارات الإدارة الاتحادية