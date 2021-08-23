بماء زمزم وماء الورد.. بدء الاستعدادات لمراسم #غسيل_الكعبة_المشرفة

بدأ الاستعداد لمراسم غسيل الكعبة المشرفة، منذ قليل، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على غسيل الكعبة المشرفة اليوم الإثنين.

من جانبه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ولاة أمرنا الميامين يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة.

وأضاف أن هذه الموافقة الكريمة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتشرّف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة.

وسيغسل أمير مكة الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بماء زمزم المخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث ستتم مراسم غسل الكعبة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.