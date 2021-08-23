تزاحم بمركز لقاحات #جامعة_الطائف لتلقي جرعة #كورونا

شهدت جامعة الطائف يوم أمس، وصباح اليوم، تزاحم شديد من أجل الحصول على لقاح فايروس كورونا للطلاب والطالبات .

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الوئام من مصادرها والتي تفيد بأن جداول الطلاب لايمكن التعديل عليها من قبل الطلاب بالمنظومة المخصصة للطلاب ، إلا للطلاب المحصنين بجرعتين .

وطالب المتواجدون في الموقع،ـ وزارة الصحة بضرورة فتح مراكز جديدة لتلقي اللقاح، وذلك لمنع التزاحم والطوابير التي قد تؤثر في بداية العام الدراسى.

في حين نوهت الجامعة بأن على الطلاب والطالبات حجز موعد بلقاح من خلال رابط نشرته عبر صفحتها الرسمية بتويتر https://patientgate.tu.edu.sa/ منعاً للتزاحم مما قد يتسبب بنقل عدوى للطلاب لا سمح الله .

وطالب المتواجدون في الموقع،ـ وزارة الصحة بضرورة فتح مراكز جديدة لتلقي اللقاح، وذلك لمنع التزاحم والطوابير التي قد تؤثر في بداية العام الدراسى.