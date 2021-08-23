ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.41 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الإثنين 23 أغسطس/آب 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة 215.33 ريال (57.42 دولار).

وارتفع جرام الذهب عيار 21 ، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية) عند 188.41 ريال (50.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.61 ريال (33.50 دولار).

بينما ارتفع سعر الذهب عالميا صباح اليوم الاثنين، مع عودة البورصة للتداول بعد الإجازة وذلك بسبب انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.19%، ليتراجع عن أعلى مستوياته في أكثر من 9 شهور مما دفع الذهب لأعلى مع وجود مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 789.33 جنيه، بينما كان قبل التداول 786.94 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،786.05 $، وكانت 1،781.76 $ .