إصابات #كورونا العالمية نحو 2012.6 مليون.. والوفيات 4.444 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 212 مليوناً و595 ألفاً و397 حالة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و444 ألفاً و648 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 190 مليوناً و210 آلاف و934 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

روسيا تسجل 19454 إصابة جديدة بكورونا و776 وفاة

سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 19454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و776 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم أن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 6.766.541 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 176.820 وفاة.

ماليزيا تسجل 17672 إصابة جددية بكورونا

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 17672 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة في ماليزيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.572.765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.168 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.278.670 حالة.

ألمانيا تسجل 3668 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأشارت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 3 ملايين و871865 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 91980 وفاة.

الهند تسجل 25072 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 25072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و389 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32.45 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 434756 وفاة.