مدرب الاتحاد بعد الإقالة… حققت هدفي بعدم هبوط الفريق

علق المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، للمرة الأولى عقب قرار إقالته من جانب النادي.

وكتب كاريلي عبر حسابه على “إنستقرام”: “أُبلغت بقرار النادي بإقالتي، فخور بعملي، حققنا الهدف الأول بعدم هبوط الفريق، وتأهلنا إلى البطولة الآسيوية، وحققنا المركز الثالث في الدوري بعد غياب، أشكر جماهير الاتحاد على دعمها وإظهار محبتها”.

وأضاف المدرب البرازيلي: “كما حققنا نتائج مميزة لم تحدث منذ أعوام عديدة، لم نخسر في الدوري ضد الـ5 الأندية الكبيرة”.

واختتم كاريلي: “أغادر الاتحاد بعد أن لعبت النهائي العربي، للأسف خسرنا بركلات الترجيح لكننا سجلنا 4 أهداف، حاولنا حتى النهاية من أجل تحقيق هذا اللقب المهم للنادي في مباراة تاريخية”.

وأعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنياً.