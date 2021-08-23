“فلكية جدة”: “سهيل” يبشر بنهاية فصل الصيف

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف بدأت تلوح في الأفق مع بداية ظهور نجم سهيل حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في 24 من أغسطس 2021.

ويعتبر نجم سهيل من أكثر النجوم التي اهتم به منذ القديم في الجزيرة العربية لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجيا ويبرد آخر الليل بشكل ملموس وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم “كارينا” القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

يذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم – باستثناء الشمس – وانما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.