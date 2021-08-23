بدءا من أول سبتمبر.. السماح للمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بدخول سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، السماح للمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بدخول السلطنة بدءا من أول سبتمبر.

وقالت هيئة الطيران المدني العماني، إن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة، مضيفة أن الاشتراطات تتضمن إبراز شهادة طبية متضمنة رمز التحقق “QR CODE” تفيد بتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لكورونا والمعتمدة في السلطنة أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.

وتتضمن الاشتراطات أيضا أن يكون قد مضى على تلقي اللقاح أربعة عشر يوما قبل الموعد المجدول للوصول إلى السلطنة، ولمن لم يحصلوا على اللقاح، فيجب أن يكون القادمون يحملون شهادة فحص البلمرة (PCR) لكوفيد 19 بنتيجة سلبية قبل صعود الطائرة، وتتضمن رقم التحقق “QR CODE” تثبت خلو المسافر من المرض من المختبرات المعتمدة.

ويجب ألا يتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة 96 ساعة للرحلات التي تزيد مدتها على 8 ساعات، و72 ساعة للرحلات التي تقل مدتها على 8 ساعات.