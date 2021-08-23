أول تعليق من جامعة الطائف بشأن تزاحم الطلبة بمركز اللقاحات

علقت جامعة الطائف بشأن ما نشر في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن مركز اللقاح، قائلة إن جامعة الطائف بدأت بالتوعية بأهمية أخذ اللقاح بجرعتيه من تاريخ 4 أغسطس الجاري وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأضافت في بيان لها، اليوم، أنه تم الإعلان عن مبادرة تحصين المستجدين بتاريخ 7 أغسطس الجاري، وتمت جدولتهم بحسب أرقامهم الجامعية حرصا من الجامعة على سلامتهم، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة الطلبة وإصدار النشرات التوعوية بأهمية تلقي اللقاح بجرعتيه من خلال منصات تويتر، الإيميل الجامعي، المرشدين والمرشدات، منذ فترة مبكرة، وتم حصر الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من كلياتهم لتلقي اللقاح.

وأشارت إلى أنه سبق إعلان آلية العودة الحضورية للطلبة والموظفين، عدد من التنبيهات بضرورة تلقي اللقاح وكانت على مرحلتين الأولى إنفاذا للتوجيهات الكريمة بعدم دخول المنشآت الحكومية إلا للمحصنين ابتداء من أول أغسطس الجاري، تلاها التوجيه السامي الكريم بتاريخ 16 أغسطس الجاري باشتراط الجرعتين لمنسوبي وطلبة الجامعات، مؤكدة أن مركز اللقاح قدم ما يقارب 50 ألف جرعة حتى هذه اللحظة ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية، وتنفي الجامعة ما يشاع عن عدم توفر اللقاح.

يشار إلى أن عدد من وسائل الإعلام، أعلنت في وقت سابق، أن جامعة الطائف شهدت ازدحاما شديدا من أجل الحصول على لقاح كورونا للطلبة، وسط مطالبات لوزارة الصحة بضرورة فتح مراكز جديدة لتلقي اللقاح، لمنع التزاحم الذي قد يؤثر في بداية العام الدراسي.