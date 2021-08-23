“التربية العربي” يطلق مبادرة إتاحة الإنتاج العلمي للمكتب في موقعه الإلكتروني

أطلق الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مبادرة لإتاحة إصدارات مكتب التربية العربي والبدء بتقديم الخدمة لجميع منسوبي المنظومة التعليمية في الدول الأعضاء، وللقاريء الخليجي والعربي، بعد أن تم تطوير الخدمة لإتاحة وصول فئات ومنسوبي التعليم في الدول الأعضاء إلى جميع إصداراته.

وقال إن ذلك يأتي إثراء للمحتوى التربوي في الدول الأعضاء، وتوفيرا للمصادر التي من شأنها دعم أداء التربويين في المدارس والفصول ومصادر التعلم والمكتبات المدرسية، وتمكينا للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، ودعما لحركة البحث العلمي، ومساعدة لصناع القرار، بالاستناد إلى جديد المعرفة التربوية، مشيدا بهذه المبادرة ومتمنيا أن تقدم للقاريء والباحث الخدمة المنشودة منها.