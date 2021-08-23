صندوق النقد الدولي: دخول 650 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة حيز التنفيذ

أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، دخول حوالي 650 مليار دولار اليوم إلى حيز التنفيذ، مؤكدة أن هذا التخصيص فرصة مهمة للعالم لمكافحة أزمة كوفيد-19.

وأشارت جورجيفا في بيان صحفي اليوم، إلى أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيوفر سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي مما يكمل احتياطيات البلدان من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية.

وأفادت بأنه يتم توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان بما يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي، مبينةً أن حوالي 275 مليار دولار أمريكي ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية، وستحصل منها البلدان منخفضة الدخل على حوالي 21 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.