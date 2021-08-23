تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 153 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وقالت إنه تم إيقاف 21 مخالفا لرعيهم 2151 راسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و11 مخالفا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير.

وأضافت أنه تم ضبط 46 مخالفا بحوزتهم 31 متر مكعب من الحطب المحلي معروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض، بالإضافة إلى 58 مخالفا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة.

كما تم ضبط 7 مخالفين لقيامهم بصيد ظبي الريم و43 طائرا في مكة والرياض، وكذلك مخالفين يديران مستودعا لتخزين وبيع الفحم والحطب المحليين في جدة يحتوي على 35 متر مكعب من الحطب.

وضبطت أيضا الجهات المختصة بالأمن العام 8 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق جازان ومكة وعسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.