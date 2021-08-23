الأمم المتحدة  تشيد بدعم مركز الملك سلمان لأكثر من 65 ألف امرأة في اليمن

أشاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث استهدف الدعم أكثر من 65 ألف من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن، منوها أنه منذ مطلع العام 2021، قدم دعماً سخياً في خدمات الحماية.

وأضاف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق الأممي.

وأوضح أن المساعدة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة أسهمت بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الخدمات المقدمة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق التي زادت فيها احتياجات الحماية للنساء والفتيات.

ونوه أنه منذ بداية المشروع، تم الوصول إلى أكثر من 30 ألف شخص بمعلومات حول خدمات الحماية من خلال جلسات التوعية.

كما تم تدريب حوالي 800 امرأة تواجه العنف على مهارات كسب العيش، بينما تلقت أكثر من 200 امرأة مساعدات نقدية.

وأوضح أن الشراكة بين مركز الملك سلمان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن ساعدت منذ 2015 في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية والحماية.