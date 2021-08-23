  19 ألف طن إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة في النصف الأول من 2021

عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الحادي عشر برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور أعضاء البرنامج ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور علي الشيخي أن المجلس اطلع على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة، كما استعرض إستراتيجية تسويق المنتجات الطازجة.

وأفاد أن المجلس اطلع كذلك على مخرجات مشروع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية الذي نتج عنه إصدار 7 أدلة و82 مرجعاً لتقييم حالة المشاريع، مشيداً بتطوّر العمل في المشاريع وزيادة الإنتاج الذي وصل إلى 19 ألف طن في النصف الأول من هذا العام 2021، مشيراً إلى موافقة المجلس على تدشّين منصة الاستزراع المائي للمياه الداخلية ضمن منصة زراعي، وإقامة المنتدى الاستثماري لتسويق الفرص الاستثمارية بمشاريع الاستزراع المائي بمنطقة جازان.

ونوه الشيخي أن جدول أعمال المجلس تضمّن استعراض جهود البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في تحويل أسماك الباغة إلى قيمة غذائية ذات جدوى اقتصادية، حيث عقد البرنامج ورشتي عمل لاستعراض نتائج الأبحاث والدراسات العلمية حول أسماك الباغة بحضور أكثر من 35 شركة من مُصنعي الأغذية ومُنتِجي أسماك الباغة بالإضافة إلى الجهات الحكومية والبحثية والتمويلية.

كما توقع أن تعزز هذه الأبحاث من تطور الصناعات التحويلية، وتدعم ناتج المحتوى المحلي بحوالي 120 مليون ريال إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأفاد أن المجلس اطلع على المواقع الاستثمارية لقطاع الثروة السمكية البالغ عددها 35 موقعاً، وكذلك مستجدات التحضير للمعرض والمؤتمر الدولي للثروة السمكية، الذي سيُعقد بمشيئة الله تعالى في 30 يناير 2022م، بحضور شركات عالمية ومحلية ومشاركة خبراء دوليين وإقليميين.