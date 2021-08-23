أكثر من 50 جثة .. العثور على مقبرة جماعية في كهف صخري في منطقة سيطرة الحوثي

عثر سكان محليون على مقبرة جماعية في كهف صخري في منطقة العيان بمديرية يريم شمال محافظة إب الخاضعة لميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن المقبرة تضم رفات أكثر من 50 جثة لأشخاص يعتقد أنهم تعرضوا لعملية قتل جماعي منذ فترة غير معلومة.

وأضافت أن المقبرة تضم رفات 50 شخصا “مجهولين”، في جبل “حود الأموات” يعتقد انهم تعرضوا لعملية قتل ودفن جماعي، وأن المقبرة ليست قديمة.

يذكر أن محافظة إب، تتعرض لعمليات سطو ونهب وبيع من قبل نافذين وسط اتهامات لقيادات حوثية عليا بالضلوع في تلك العمليات كونها متواصلة ولم تتحرك أيا من الجهات الأمنية لحماية المناطق الأثرية.